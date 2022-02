È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Mazzolari

ved. Avanzini

di anni 88

Lo annunciano con dolore i figli Giovanni, Antonia e Paolo, le nuore Antonella e Francesca, il genero Roberto, i nipoti Chiara con Omar, Gabriele, Alessandro, Federica, Pietro e parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, sabato 19 febbraio, alle ore 15,40 partendo dall'Ospedale Maggiore di Cremona per la Chiesa della Beata Vergine di Caravaggio sita in viale Concordia n. 5 a Cremona, indi si proseguirà per il Cimitero di Monticelli Ripa d'Oglio di Pessina Cremonese.

La camera ardente è allestita presso l'obitorio dell'Ospedale Maggiore di Cremona, orario visite: sabato 19 febbraio ore 7,30-12,45.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicino in questo triste momento.

Cremona - Monticelli Ripa d'Oglio di Pessina Cremonese,

19 febbraio 2022.