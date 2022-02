Cristianamente è mancata all'affetto dei suoi cari

Gioconda Pretini

ved. Perucca

di anni 90

Ne danno il triste annuncio il figlio Giuseppe con Luciana e Carlo con Angela e il piccolo Giuseppe, Francesca con Luca, la figlia Mariateresa con Graziano, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Annicco lunedì 21 febbraio alle ore 10 nella Parrocchia, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

La cara Gioconda è esposta alla Casa di Riposo di San Bassano Istituto Vismara e giungerà in Chiesa lunedì alle ore 9,30.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Annicco,

20 febbraio 2022.