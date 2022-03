È mancata

Agnese Bianchi

ved. Anselmi

di anni 83

Nell'abbraccio dei suoi cari figli Cinzia con Antonio, Emilio con Angela, Enrico con Angy e delle nipoti Sara, Arianna e Alessandra con Mattia, sorelle, fratelli, cugini, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 7 marzo alle ore 15,15 partendo dall'abitazione di Soresina in via Arrigoni, 15 per la Parrocchia di Trigolo.

I familiari ringraziano di cuore il Personale dell'Ospedale di Crema e l'Unità Cure Palliative Domiciliari dell'Ospedale di Cremona per le amorevoli cure prestate.

Soresina - Trigolo,

6 marzo 2022.