Hai affrontato lunghi anni di malattia con coraggio, forza e determinazione, senza mai farcelo pesare. Ci ha lasciato

Elodia Grimaldi

ved. Baggi

di anni 86

Lo annunciano Piero, Enrico con Lucia e Nicolò, Romina con Pierluigi, Anna e Giada.

I funerali si svolgeranno in Corte de' Cortesi giovedì 10 marzo alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Filzi n.5 dove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale.

Dopo le Esequie si proseguirà per il Cimitero locale.

I cortei muoveranno con mezzi propri.

Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che prenderanno parte al lutto.

Corte de' Cortesi,

9 marzo 2022.