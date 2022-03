"... la morte non è niente sono solamente passata dall'altra parte è come fossi nascosta nella stanza accanto... asciuga le tue lacrime e non piangere se mi ami il tuo sorriso è la mia Pace..."

Con immenso dolore annunciano la scomparsa della cara

Rosalinda Rossetti

ved. Santini

di anni 79

i figli Roberto, Maurizio, Luca e Desolino, le nuore, i cari nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale di Mirabello Ciria sabato 12 marzo alle ore 11 partendo dalla camera ardente della Fondazione Villa S. Cuore Coniugi Preyer di Casalmorano.

Dopo la cerimonia la cara salma proseguirà per la sepoltura nel Cimitero locale.

Un particolare ringraziamento al dott. Trezzi del Reparto Sub Acuti dell'Ospedale Robbiani di Soresina per le amorevoli cure prestate.

Si ringraziano quanti parteciperanno alla cerimonia funebre.

Mirabello Ciria,

11 marzo 2022.