È mancato all'affetto dei suoi cari il

Maestro

Nelson Soldi

di anni 99

Ne danno il triste annuncio i figli Oscar con Manuela, Celso con Daniela, i cari nipoti Michele, Anna, Laura, Matilde e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno lunedì 21 marzo alle ore 10 partendo dalla propria abitazione in via Matteotti, 6 per la Chiesa Parrocchiale di Cividale Mantovano, indi al Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente quanti prenderanno parte al lutto della famiglia.

Cividale Mantovano,

20 marzo 2022.