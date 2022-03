ANNIVERSARIO

19892022

"Figlio, tu lo sai che io ti amo e non ti ho abbandonato mai; i giorni nei quali c'è soltanto un'orma sulla sabbia sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio."

Francesco Volpi

Maria Laura

Miglioli Volpi

Siete sempre nei nostri cuori.

I vostri cari.

Cremona, 26 marzo 2022.