ANNIVERSARIO

2-4-20212-4-2022

Non si perdono mai coloro che amiamo, perchè possiamo amarli in Colui che non si può perdere.

Ciao nonno

Ivo

Sei sempre nel nostro cuore.

Irene, Luisa, Stefano, Simona.

Una Santa Messa in ricordo domenica 10 aprile alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Castelverde.

Castelverde, 2 aprile 2022.