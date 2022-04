"Hai vissuto per noi... grazie! Ora riposa e vivi in pace per l'eternità." Affidano al Padre la loro cara

Iolanda Cataudella Manfredini

di anni 91

il marito Giuseppe, i figli Cristina con Goffredo, Marco con Rosa e Micol, Ferruccio con Grazia e Luca, i fratelli Benito e Umberto, Elena, i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 4 aprile alle ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale di San Francesco (quartiere Zaist), indi al civico Cimitero.

Un ringraziamento al dottor Attilio Calza per le cure e l'infinita disponibilità.

Si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona, 3 aprile 2022.

—Gisella, Daniela, Umberto

—Giovanna Mazzeo

—Parrucchiera Mara Croera

Lucio con Grazia, Chiara con Francesco e famiglie sono vicini a zio Giuseppe, Cristina, Marco e Ferruccio nella scomparsa della cara zia Iolanda Cremona, 3 aprile 2022.

Daniela è vicina al dolore di Marco per la perdita della sua cara mamma Iolanda Cremona, 3 aprile 2022.

Caro Marco, in questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto ed amicizia a te e ai tuoi familiari. Ricordiamo commossi la vostra amata Iolanda che ora vive nell'amore misericordioso del Padre. Giovanna con Roberto, Ivana con Francesco, Tiziana con Pigi, Pia con Massimo e Giuseppe. Cremona, 3 aprile 2022.

Rita e figli con le loro famiglie abbracciano forte con grande affetto, in questo momento di dolore, i carissimi Giuseppe, Marco, Cristina e Ferruccio, ricordando commossi Iolanda Cremona, 3 aprile 2022.

Partecipano al lutto: