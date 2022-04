È improvvisamente mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Podestà

ved. Boccù

di anni 89

Addolorati ne danno il triste annuncio i figli Pierangelo con Umberta e Adele con Massimo, i nipoti Giorgia e Luca, sorelle, cognate, nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina mercoledì 6 aprile partendo alle ore 14,15 dall'abitazione in via XI Febbraio 18, ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale di San Siro, indi al locale Cimitero.

Il corteo si svolgerà interamente in auto.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Soresina, 6 aprile 2022.