La camera ardente sarà allestita presso la Casa di Cura San Camillo di via Mantova oggi, mercoledi 13 aprile, dalle ore 15 alle ore 18, giovedi dalle ore 8,30.

Il funerale avrà luogo giovedi 14 aprile alle ore 10,30 nella Chiesa del San Sepolcro di via Aselli, si proseguirà poi per il Polo della Cremazione.

La Comunità parrocchiale di Sant'Abbondio con don Andrea, don Francesco e don Giuseppe, si unisce al figlio nel ricordo grato e commosso di

Vilma Regonati

che per tanti anni ha prestato la sua opera, con generosità e tanta allegria, per la cura delle due chiese e per numerosi piccoli servizi nascosti.

La affida al Signore, il Dio della Vita, perché la accolga nel suo abbraccio buono e misericordioso e le dia Pace in eterno.

Cremona, 13 aprile 2022.