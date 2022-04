Ci ha lasciato il nostro adorato

Stefano Strinati

di anni 87

Lo annunciano con immenso dolore la moglie Giuseppina, le figlie Maddalena, Beatrice, Elena con le rispettive famiglie e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo oggi, venerdì 15 aprile alle ore 16 nella Chiesa Parrocchiale di Paderno Ponchielli, partendo dall'abitazione in via Vida 10, ove è allestita la camera ardente, indi per il Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Paderno Ponchielli,

15 aprile 2022.