Ci ha lasciato

Giuseppe Cadoria

di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Luisa, i figli Stefano e Gianmario, le nuore Annamaria e Debora, i nipoti Giuseppe, Leonardo e Luisa ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno sabato 23 aprile alle ore 15 nella Chiesa di Voltido partendo dall'abitazione in via Maggiore n. 32 a Recorfano di Voltido, indi si proseguirà per il Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Voltido, 23 aprile 2022.