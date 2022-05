È mancato all'affetto dei suoi cari

Antenore Baratti

di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, i figli Mina, Paolo con Morena e Nicola, la sorella Ida con Sergio, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in forma civile martedì 10 maggio alle ore 10 partendo dalla Fondazione "G. Aragona" di S. Giovanni in Croce direttamente per il Cimitero di Voltido.

Orari visite camera ardente Fondazione "G. Aragona": domenica 8 e lunedì 9 maggio dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Un particolare ringraziamento al dott. Mariotti ed a tutto il Personale della Fondazione "G. Aragona" per le premurose cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

S. Giovanni in Croce - Voltido,

8 maggio 2022.