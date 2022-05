Forte e sereno nell’abbraccio dei suoi cari si è spento

Rosolino Galli

di anni 88

l’annunciano: i figli Massimiliano e Marta, Elisabetta ed Andrew, i nipoti Matilde, Alessandro e Nicholased e parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 23 maggio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe in Grumello Cremonese, ove il caro Rosolino sarà fatto giungere dall’abitazione in Piacenza; seguirà la tumulazione nel Cimitero di Grumello Cremonese in cappella di famiglia.

Si ringrazia anticipatamente chi prenderà parte al lutto.

Piacenza-Grumello Cremonese,

22 maggio 2022.