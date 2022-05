È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Giuseppina Braguti

Ne danno il triste annuncio il fratello Andrea con la moglie Gina, gli adorati nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in San Martino in Beliseto venerdì 27 maggio alle ore 10 partendo dalla camera ardente dell'Ospedale della Carità di Casalbuttano per la Chiesa Parrocchiale.

Dopo le esequie si proseguirà per il Cimitero locale.

I cortei muoveranno con mezzi propri.

La cara Maria Giuseppina sarà visibile da giovedì 26 maggio dalle ore 8,30.

Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che prenderanno parte al lutto.

Casalbuttano - San Martino in Beliseto,

26 maggio 2022.