"Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva."

È mancato all'affetto dei suoi cari

Attilio Contini

(Tilio)

Bidello

Lo annunciano Michela con Gianni, Marika con Giacomo, gli adorati nipoti Marco ed Emma.

La camera ardente è allestita presso la Fondazione Opera Pia di Castelverde.

Il funerale si svolgerà venerdì 27 maggio partendo alle ore 14,50 dalla camera ardente per la Chiesa Parrocchiale, indi al Polo della Cremazione di Cremona.

Un particolare ringraziamento al dott. Segalini, al dott. Verde e a tutto il Personale del Reparto di Pneumologia dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Castelverde,

26 maggio 2022.