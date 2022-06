Cara

Simona

non avrei mai immaginato di doverti dire addio.

Mi manchi terribilmente e vorrei tornare indietro per ritrovare di nuovo il tuo sorriso, un tuo abbraccio e dirti ancora una volta quanto sei stata importante per me.

La mia vita non sarà più la stessa senza te porterò sempre nel cuore il tuo ricordo, ti terrò sempre nei miei pensieri, non smetterò mai di parlare di te con te.

In questo modo proverò ad annullare la terribile distanza che ci separa.

Le persone non muoiono mai se le hai nel cuore puoi perdere la loro presenza, la loro voce, ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno insegnato ciò che ti hanno lasciato dentro questo non lo perderai mai.

Lo sguardo verso l'alto e il cuore a pezzi ma pieno di tenerezza perché tu non sei più fisicamente con noi.

Oggi sul nostro volto ci sono lacrime che lo solcano che ci sforzeremo di trasformare in sorrisi perché tu non avresti voluto vederci tristi, lo so me l'hai dimostrato sempre.

La luce che emanavi rimarrà accesa nel mio cuore nell'anima che ora piange la tua perdita.

Un giorno ci riabbracceremo in un posto migliore questo è solo un ciao arrivederci mia dolce Simona... a presto Maury.

Cremona, 4 giugno 2022.