“Hai lottato con coraggio per anni contro la tua malattia, ora trasmettici la forza per aiutare noi, che restiamo, ad andare avanti senza di te”

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gianfranco Sordini

Lo annunciano con immenso dolore la moglie Rina, i figli Mirko con Elisa e Roberto con Oana, gli adorati nipoti Giulia, Fabio, Marco e Emma, le sorelle Rosa, Pierina e i parenti tutti.

Le esequie saranno celebrate nella Chiesa Parrocchiale di San Gervasio Bresciano domenica 12 giugno alle ore 17 partendo in auto alle ore 16,45 dall'abitazione di via Vittorio Emanuele 14.

Al termine della funzione si proseguirà in auto per il Cimitero locale.

Un grazie particolare a chiunque, in qualsiasi modo, lo ha aiutato nel suo lungo e doloroso calvario.

Non fiori ma offerte per preghiere in suffragio.

Orario di visita dalle ore 8 alle ore 20.

San Gervasio Bresciano,

11 giugno 2022.