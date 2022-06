Troppo presto ha lasciato questa vita il nostro amato

Giovanni Rossetti

(Panna)

di anni 44

Lo annunciano con infinita tristezza le sorelle Valentina con Gianluca, Simona ed Emanuela con Roberto, i nipoti Greta, Irene e Alex e i parenti tutti.

I funerali verranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale di Corte de' Frati lunedì 13 giugno alle ore 10 partendo in macchina dalla Casa Funeraria Spinelli in Robecco d'Oglio via Martiri della Libertà n. 40 alle ore 9,45.

La Casa Funeraria rimarrà aperta alle visite domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20.

Dopo la celebrazione delle esequie funebri il caro Giovanni verrà accompagnato a piedi al Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno al lutto.

Corte de' Frati,

12 giugno 2022.