Si è ricongiunta all'amato Marzio

Ada Vergani

Della Salda

Ne danno il triste annuncio i figli Luisa e Raimondo con Enrica, i nipoti Alessandra, Carlo, Francesca, Maria Chiara, Maria Paola, Giovanna.

Il funerale avrà luogo giovedì 16 giugno alle ore 10,45 partendo dalla Casa di Cura S. Camillo (via Mantova), ove è allestita la camera ardente per la Chiesa Parrocchiale di S. Imerio dove alle ore 11 avrà inizio la S. Messa, indi si proseguirà per il civico Cimitero.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Non fiori ma opere di bene.

Cremona, 15 giugno 2022.