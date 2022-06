Dopo prolungate sofferenze è tornata a Dio l'anima buona di Giovanni Battista Filippini di anni 73 Lo annunciano con dolore la moglie Anna Maria, i figli Giuseppe con Michela, Riccardo, Aurora e Giulia, Laura con Giuseppe, Andrea e Pietro, la cognata ed i parenti tutti. I funerali avranno luogo nella Basilica Parrocchiale di Pralboino oggi, sabato 18 giugno alle ore 14,30 partendo dalla locale Casa di Riposo. Terminate le esequie la cara salma proseguirà per il Cimitero di Ostiano. L'intero corteo funebre si terrà in automobile. Un particolare ringraziamento a tutto il Personale medico, infermieristico ed ausiliario della Casa di Riposo di Pralboino ed alla dott.ssa Angi Porro per la premurosa assistenza prestata. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte alla liturgia funebre. Pralboino - Ostiano, 18 giugno 2022.

Titolari e Dipendenti della Nuova Ruggeri Srl sono vicini a Giuseppe e familiari per la dolorosa perdita del papà Giovanni Battista Filippini Cremona, 18 giugno 2022.