"Il tuo sorriso resterà sempre nei nostri cuori." È mancata all'affetto dei suoi cari

Marika Loraschi

di anni 46

Ne danno il triste annuncio Sophia e Rossano, la mamma Livia, il papà Renzo, gli amici e parenti tutti.

La camera ardente sarà allestita da oggi, martedì 28 giugno, dalle ore 15 alle ore 18 presso l'Ospedale Maggiore di Cremona.

il funerale avrà luogo mercoledì 29 giugno partendo alle ore 9,45 dall'Ospedale per la Chiesa Parrocchiale di Bonemerse, indi per il Polo della Cremazione di Cremona.

Un particolare ringraziamento vada alla infermiera Maira, a Vita, ad Arianna, al dott. Dario Rolano e a tutto il Personale del Reparto Hospice dell'Ospedale di Cremona per le amorevoli cure prestate.

Un grazie di cuore a tutti gli amici e parenti che sono stati vicino a Marika.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte alla cerimonia.

Bonemerse,

28 giugno 2022.

Lo zio Piero con Vasco sono vicini a Sophia, Rossano, Livia e Renzo in questo triste momento per la perdita di

Lo zio Marino e i cugini Paolo, Valentina, Alessandro, Francesca, Chiara sono vicini a Renzo, Livia, Rossano e Sophia per la perdita della cara

Annarosa, Maurizio e Greta abbracciano forte Livia, Renzo, Sophia e Rossano nell'immenso dolore per la perdita dell'amatissima

Alfredo con Denise, Simone e Mila, zia Silvana e Stefania si stringono con affetto a Rossano e Sophia e partecipano commossi al loro immenso dolore per la prematura perdita della cara

Averti come nipote è stato un privilegio dolce

Con dolore gli zii Giordano, Angela, Enrica, le cugine Chiara e Luana si stringono al dolore di Sophia, Livia, Renzo e Rossano per la perdita dell'amata.

"Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo."

per sempre nei nostri cuori.

Marika

Ciao Gina, dovevamo invecchiare insieme ma sei andata avanti.

Non ti preoccupare, so dove venirti a cercare e non ti lascerò sola.

Mi manchi già.

Nadia.

Bonemerse,

28 giugno 2022.