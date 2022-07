"Ma se la radiosa luce che una volta brillava è ora per sempre tolta dal mio sguardo, se niente può far si che si rinnovi all'erba il suo splendore e che riviva il fiore, della sorte funesta non ci dorremo, ma ancor più saldi in petto godrem di quel che resta."

(William Wordsworth)

Ci ha lasciato la nostra cara

Rosetta Pirotti

in Milan

Lo annunciano il marito Fernando, la figlia Federica con Roberto e l'adorato Lorenzo.

La camera ardente verrà allestita venerdì 1 luglio dalle ore 9,30 alle 11,30 e dalle 16 alle 18 presso la Casa di Cura S. Camillo.

Il funerale avrà luogo sabato 2 alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale di S. Agata, indi al civico Cimitero.

Un sentito ringraziamento al dott. Ferrari ed a tutto il Personale dell'Ospedale della Carità di Casalbuttano.

Non fiori ma opere di bene.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona, 30 giugno 2022.