"Io vorrei farti dormire, ma come i personaggi delle favole, che dormono per svegliarsi, solo nel giorno in cui saranno felici."

È mancato all'affetto dei suoi cari il

Dottor

Pieremilio Gualazzini

di anni 85

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Marina con i figli Francesca e famiglia, Carlo e Rodolfo e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale di S. Michele in Cremona venerdì 1 luglio alle ore 10 partendo dalla camera ardente dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

Dopo la cerimonia la cara salma proseguirà per la sepoltura nel Cimitero Maggiore di Cremona.

Si ringraziano i Medici ed il Personale dell'RSA Milanesi Frosi di Trigolo per l'amorevole assistenza prestata durante la degenza.

Si ringraziano quanti vorranno partecipare alla mesta cerimonia.

Cremona, 30 giugno 2022.