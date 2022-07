Si proseguirà per Gussola per una preghiera, indi la sepoltura nella Cappella di famiglia nel Cimitero di Gussola (Cr).

La camera ardente è allestita presso l'abitazione in via Marconi n. 44.

Se alziamo gli occhi al Cielo è per cercarti e per dirti che sarai sempre con noi, in ogni parte del campo, in ogni canestro, in ogni vittoria ed ogni sconfitta. In ogni gioia ed ogni dolore.

Ciao

Mauro

A.S.D. Soresinese Basket 06.

Soresina, 10 luglio 2022.