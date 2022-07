Dopo una lunga malattia è tornata a Dio l'anima buona di

Stefano Subitoni

di anni 53

Ne danno il triste annuncio: la mamma Adele, il papà Vittorino, la compagna Rosaria, il fratello Roberto, la cognata Caterina ed i parenti tutti.

In attesa delle esequie il caro Stefano è esposto a Cremona presso la camera mortuaria della Clinica San Camillo in via Mantova n. 113 con orario di visita dalle ore 7 alle ore 18.

Per le visite si prega di rispettare le norme di distanziamento.

I funerali si svolgeranno in Pizzighettone giovedì 14 luglio alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale, indi al Cimitero di Corno Giovine.

Si prega di non inviare fiori ma devolvere eventuali offerte all'Associazione Nazionale Carabinieri di Pizzighettone.

I familiari ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare alle esequie.

Cremona, 12 luglio 2022.