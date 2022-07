Si ringrazia il personale del Reparto della Radioterapia e la Terapia del Dolore e delle Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore, in particolare la Dottoressa Papi e l’infermiere Massimo per le amorevoli cure prestate con professionalità e premurosa delicatezza.

Un grazie sentito e profondo a Flavia e Davide da sempre vicini e di sostegno in questo momento così difficile.

Il funerale avrà luogo sabato 16 luglio partendo alle ore 9,30 dall’Ospedale per la Chiesa Parrocchiale di Vescovato ove alle ore 10 verranno celebrate le esequie, indi al Cimitero locale.

Amavi la vita, la famiglia, il lavoro, ti ricorderemo per sempre.

Caro

Giorgio

sei e resti il nostro "vicino per sempre".

Non si dimenticano la tua grande disponibilità e l'aiuto che hai sempre riservato a papà Secondo "con le sue modifiche" ed a tutta la nostra famiglia, così come non si dimentica l'affetto che ci hai sempre dimostrato.

Restano nella mente e nei ricordi tutte le cose viste, pensate e fatte senza mai chiedere nulla in cambio.

Che sia il nostro ultimo grande grazie Giorgio, bagnato da amare lacrime.

Sia per te un buon riposo.

Sia per Gabriella, Elisabetta, Filippo e Natale il nostro forte abbraccio.

Flavia e Davide Zucchelli.

Vescovato,

14 luglio 2022.