Un nuovo angelo ha raggiunto il Paradiso

Annamaria Sturla

di anni 40

Ne danno il triste annuncio: la mamma Rita, il papà Giuseppe, il fratello Luigi con Gloria e Anita ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Cella Dati, sabato 16 luglio alle ore 10, partendo dall'abitazione di via Giuseppina 2 per la Chiesa Parrocchiale, indi in automobile per il Cimitero locale.

Il S. Rosario sarà recitato in abitazione venerdì alle ore 17.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Cella Dati, 15 luglio 2022.