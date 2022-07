È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Schiavi

ved. Visieri

di anni 82

Ne danno il triste annuncio i figli Adriana, Maurizio, Italo, Palmiro, Luciano, Silvio, Lucia, Stefania, Diego e Simona, i generi, le nuore, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno sabato 16 luglio alle ore 9,30 partendo dall'abitazione in via delle Levate, 10 per la Chiesa ed il Cimitero locali.

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Ceretti, alla dott.ssa Papi e all'infermiera Grazia.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 15 luglio alle ore 19 presso l'abitazione.

Non fiori ma eventuali offerte all'Associazione ACCD (Hospice e Assistenza domiciliare).

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

San Giovanni in Croce,

15 luglio 2022.