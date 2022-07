È mancata all'affetto dei suoi cari

Adele Soragni

ved. Pezzi

di anni 81

Ne danno il triste annuncio il figlio Matteo, le nuore Ornella e Beatrice, i nipoti Francesco, Deborah, Andrea e Luca, i pronipoti Tommaso, Khloe e Roger e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Cogozzo lunedì 18 luglio alle ore 9,30 partendo dall'abitazione di via Carducci, 71 per la Chiesa Parrocchiale indi si proseguirà per il Cimitero di Mantova per la cremazione.

Un particolare ringraziamento al dott. Alberto Formis, a Rosanna, ai Medici e Personale del Reparto Cure Palliative dell'Ospedale di Mantova, al dott. Fabio Maestrini e a Mihaela per le cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che in qualsiasi modo ne onoreranno la memoria.

Il S. Rosario verrà recitato presso l'abitazione sabato 16 e domenica 17 luglio alle ore 20,30.

Non fiori ma devolvere eventuali offerte alla Casa Giardino di Casalmaggiore.

Cogozzo, 16 luglio 2022.