Improvvisamente ci ha lasciato

Giulio Dolci

Lo piangono i figli Alessandra con Piercamillo, Diego con Laura e l'adorata Elena, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina sabato 16 luglio alle ore 10,30 nella Parrocchiale di San Siro, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

Il caro Giulio giungerà in Parrocchia sabato alle ore 10,20 proveniente dall'Istituto Vismara di San Bassano.

Si ringraziano le carissime Anna e Felicia, il Personale medico e paramedico dell'Istituto Vismara di San Bassano per le cure prestate.

Soresina, 16 luglio 2022.