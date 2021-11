Non vaccinati in lockdown: sei d'accordo?

CREMONA - Da lunedì scorso in Austria è scattato il lockdown solo per i non vaccinati: una strategia messa in atto per contenere la nuova, montante ondata di contagi da Coronavirus. Anche in Italia c'è chi sta pensando ad introdurre la stessa limitazione: sul fronte delle Regioni, i governatori di Liguria, Friuli e provincia autonomia di Bolzano si sono detti d'accordo, mentre quelli di Lombardia ed Emilia-Romagna si dimostrano incerti. Tu che cosa pensi dell'eventuale applicazione del "modello Austria"?