Dipendenti pagati per fare volontariato, cosa ne pensi?

CREMONA - Atlantia S.p.A. (già Autostrade S.p.A.) è una società per azioni italiana attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità; il gruppo gestisce 14 mila chilometri di autostrade a pedaggio e, in Italia, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. La holding ha firmato con tutti i sindacati uno specifico accordo che prevede, da parte dell'azienda, il pagamento di 10 giorni all'anno ai propri dipendenti per fare volontariato presso associazioni, enti e istituti che svolgano attività benefiche. E tu, se l'azienda per cui lavori ti pagasse per fare volontariato, lo faresti? Vota il nostro sondaggio.