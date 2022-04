Arrivano le vacanze: hai la valigia pronta?

CREMONA - Dopo due anni da incubo tornano finalmente le vacanze di Pasqua, anche se ancora non si registrano i numeri del 2019: saranno circa 14 milioni, secondo un'indagine di Federalberghi, gli italiani che si metteranno in viaggio. E di questi, 1 su 4 (24,9%) approfitterà della vicinanza con il 25 aprile per allungare la vacanza.

Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (28,9%), le città d'arte (28,7%), la montagna (16,4%). Per chi che invece si recherà all'estero, vincono le grandi capitali europee (57,8%).