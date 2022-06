Automotive, stop alla vendita di motori a combustione entro il 2035. Sei d'accordo?

LUSSEMBURGO - Il Consiglio dei ministri Ue dell'Ambiente ha annunciato di aver raggiunto l'intesa per il pacchetto di misure green per il clima "Fit for 55", che, tra le altre cose, prevede la riduzione del 100% delle emissioni di CO2 per auto e furgoni nuovi entro il 2035. Ciò comporta che entro quella data si debba arrivare allo stop delle vendite di vetture a benzina e diesel.

Questo provvedimento si colloca nella cornice del conseguimento degli obiettivi climatici del continente, tra cui il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050. Ma già quando è stata presentata la proposta a inizio giugno qualcuno ha storto il naso. C'è chi accusa questo provvedimento di aumentare la disuguaglianza sociale, dal momento in cui non tutti potranno permettersi auto elettriche o con carburanti alternativi, facendo ritornare l'automobile ad essere un bene di lusso per pochi abbienti. E tu cosa pensi? Sei d'accordo con il provvedimento Ue? Vota il nostro sondaggio.