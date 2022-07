Il Covid rialza la testa, in arrivo la quarta dose di vaccino. Cosa ne pensi?

CREMONA - Tornano a volare i contagi in tutta Italia, tutta colpa di Omicron BA5, una variante molto contagiosa. I numeri parlano chiaro, nell'ultima settimana in provincia sono stati registrati 2.900 casi. Sull'onda di questa nuova 'ricaduta', è in arrivo il via libera alla vaccinazione con la quarta dose per gli over 60 e ai soggetti fragili di ogni età, così come suggerito dall’Agenzia europea del farmaco Ema che ha rimesso l’accento su una raccomandazione che aveva lanciato con l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), e cioè che in una situazione di alta circolazione virale, come quella in corso oggi, va considerata, appunto, una quarta dose a tutti gli over 60 e ai fragili di ogni età. E tu, cosa ne pensi? Sei favorevole alla quarta dose del vaccino? Vota il nostro sondaggio.