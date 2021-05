Calcio, il Milan ha scaricato Donnarumma: ha fatto bene?

CREMONA - Decisione a sorpresa del Milan: visto il tira e molla sul rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma, il club rossonero di serie A ha scaricato il portiere campano e subito firmato l'ex portiere del Lille Mike Maignan. Si arriva dunque alla fine della storia di Donnarumma con il club rossonero iniziata con le giovanili nel 2013. Il contratto dell’attuale portiere del Milan è in scadenza al 30 giugno, impossibile negli ultimi mesi trovare l’intesa per il prolungamento. Il club rossonero aveva offerto 8 milioni di euro netti a stagione, non abbastanza. Oltretutto nell’esito della trattativa sono pesate le commissioni chieste dall’agente Mino Raiola, che si sarebbero aggirate intorno ai 15-20 milioni. E tu cosa ne pensi? Ha fatto bene la società o ha sbagliato a non accontentare il giovane campione? Vota il nostro sondaggio.