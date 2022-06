Cremonese, Massimiliano Alvini è il nuovo mister: cosa ne pensi?

CREMONA - La Cremonese ha ufficializzato l'accordo con il 52enne tecnico di Fucecchio (Firenze) Massimiliano Alvini. Dopo l'addio di Fabio Pecchia, è lui (esordiente nella massima categoria) l'allenatore designato per guidare il club grigiorosso nella nuova avventura in serie A. E tu cosa ne pensi? Alvini è l'uomo giusto per la panchina del club? Vota il nostro sondaggio