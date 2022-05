Giovani e agricoltura: ne parla il presidente Giansanti a Uno Mattina In Famiglia

ROMA - Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a Uno Mattina In Famiglia su Rai Uno parla del ritorno dei giovani all’agricoltura, di come il fenomeno sia in aumento e di come i giovani riescano a coniugare perfettamente impresa e natura. Il ritorno alla terra è una scelta sostenuta anche, aggiunge Giansanti, dall’Unione europea che stanzia molti fondi a favore dei giovani. Altro aspetto fondamentale del fenomeno – sottolinea il presidente di Confagricoltura – è l’innovazione che gli under 40 introducono in agricoltura, innovazione che contribuisce peraltro ad aumentare le produzioni, elemento fondamentale in funzione dell’autosufficienza alimentare che dobbiamo cercare di raggiungere. Scienza e ricerca vanno velocissime e anche il web contribuisce a raccontare come cambia l’agricoltura ed è uno strumento che i giovani imprenditori agricoli sanno sfruttare adeguatamente.