La barca Stradivari43 'approda' in piazza del Comune

CREMONA (3 maggio 2021) - Stupore e ammirazione da parte dei cremonesi per l'approdo in piazza del Comune della barca Stradivari43 realizzata a Cremona dai Cantieri Capelli di Spinadesco.

«È una barca con alle spalle 1.000 ore di lavoro — afferma orgoglioso Umberto Capelli che insieme alla sorella Nunzia è anima dell’azienda di Spinadesco —. Il valore di Stradivari 43 è di 500 mila. Ora stiamo lavorando ad altre quattro imbarcazioni simili. Abbiamo voluto il massimo per questo nuovo nato del nostro cantiere e che porta il nome di Cremona sul mare». A Umberto Capelli si illuminano gli occhi mentre parla, concreto nei progetti e nelle azioni da imprenditore, tanto sognatore nell’immaginare una sinergia fra nautica e liuteria. «Ora ci aspetta il progetto di una nuova imbarcazione che chiameremo Guarneri — spoilera —. Stiamo lavorando a un Tender per Zlatan Ibrahimovic, mentre Carlo Cracco ci ha chiesto un’imbarcazione che possa permettergli di fare il delivery fra gli yacht. Fra i nostri clienti c’è anche Silvio Berlusconi. Abbiamo realizzato anche un’imbarcazione per la Dom Perignon con i colori aziendali e una particolare cella frigorifera che permettesse di consegnare alla temperatura ideale lo champagne ai clienti in attesa sui loro yacht in costa Smeralda». Ma per il patron della Cantieri Capelli gli occhi sono per l’ultimo nato, Stradivari43: la bellezza della musica che si fa nautica.