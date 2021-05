Lena Yokoyama: "Un piacere suonare uno Stradivari"

CREMONA - La violinista Lena Yokoyama non smette mai di incantare la città di Cremona con le note del suo violino. Questa sera ha suonato la Primavera dalle 4 Stagioni di Antonio Vivaldi a bordo dell'imbarcazione Stradivari43 dei Cantieri Capelli (valore 500 mila euro) 'ormeggiata' in piazza del Comune per farsi rimirare dai passanti. Lena è stata poi intervistata dal direttore Marco Bencivenga de La Provincia di Cremona.