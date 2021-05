I violini di Vivaldi e le Figlie di Choro, un assaggio della mostra

CREMONA - Con la mostra I violini di Vivaldi e le Figlie di Choro riprende da domani l'attività del Museo del Violino. Curata da Fausto Cacciatori, Deborah Pase e Francesco Maria Sardelli, l'esposizione consente di ammirare gli strumenti che il Prete Rosso comprò per le giovani orfane ospitate presso l'Ospedale della Pietà di Venezia, istituzione in cui Antonio Vivaldi insegnò dal 1703 al 1740. Le ragazze più talentuose erano infatti avviate allo studio della musica, fatto unico in un'epoca in cui l'educazione femminile era privilegio di poche. L'esposizione potrà essere visitata fino al primo agosto 2021 (da giovedì a domenica nella fascia oraria 11 - 17).

Riprese: FOTOLIVE/Federico Zovadelli