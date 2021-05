L'omicidio di Daniele Tanzi nell'ex mulino di Parma

CASALMAGGIORE - E' il 18enne Daniele Tanzi di Casalmaggiore la vittima dell'omicidio, pare a sfondo passionale, avvenuto nell'ex molino di Parma. Il corpo del giovane è stato ritrovato questa mattina, mentre l'omicida sarebbe in fuga.

Sul posto la squadra mobile che indaga per omicidio. Il corpo della vittima presenta infatti alcune ferite da arma da taglio

all’addome. In questo momento sono in corso le ricerche dell’arma del delitto, probabilmente abbandonata in un canale a

lato dell’edificio, e del probabile omicida.

In questura a Parma sarebbe ascoltato in queste ore l'ex fidanzato della ragazza di Tanzi.

RIPRESE: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI