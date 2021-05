Sit-in davanti a Cremona Solidale: «Lontani da troppo»

CREMONA - «Vogliamo entrare». E’ il grido di dolore che i parenti degli ospiti di Cremona Solidale hanno affidato ai cartelli esposti durante il sit in organizzato questo pomeriggio in via Zocco, davanti ai cancelli della struttura diventati il simbolo della distanza dagli affetti che dura ormai da mesi. Una manifestazione pacifica e rispettosa che avviene a poche ore dalla firma dell’Ordinanza con la quale il Ministro della Salute Roberto Speranza dà finalmente il via libera alle visite, in condizioni di sicurezza, nelle residenze sanitarie per anziani.