Tangenziale di Crema, code e disagi per i lavori di asfaltatura

CREMA - Sono iniziati questa mattina i lavori lungo la tangenziale cittadina, interessata dal rifacimento dell’asfalto in due tratti. Uno in prossimità del cavalcavia sul fiume Serio, il secondo più in avanti, sul rettilineo che dalle stazioni di servizio porta allo svincolo per Capergnanica.

La Provincia ha previsto il senso unico alternato regolato da un semaforo provvisorio. Non è stata però comunicata la data di fine lavori. Prevedibile che non ci vorrà un solo giorno, soprattutto se il meteo non aiuterà: Le previsioni per i primi giorni di questa settimana non sono delle migliori, specialmente per domani. Dunque, non è escluso che i lavori vengano sospesi o comunque rinviati.

RIPRESE: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI