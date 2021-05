Cristina, l'estetista cinica: "A Cremona organizzazione perfetta"

CREMONA - A tre giorni dell'inaugurazione del suo corner presso la Profumeria Pinalli di via Solferino (in programma mercoledì), oggi ha fatto tappa al centro vaccinale di CremonaFiere Cristina Fogazzi, 47enne imprenditrice bresciana di Sarezzo conosciutissima sui social per la sua linea di prodotti cosmetici ed il sito internet l'Estetista Cinica.

Ottocentomila follower su Instagram, quasi 400 mila su Facebook, un'attività che macina risultati e cifre da record (lo scorso

A Cremona sono di casa, qui ho molti amici

anno è arrivata a fatturare 61 milioni di euro), Cristina Fogazzi ha da poco aperto il suo secondo store monomarca a Roma ed ha in cantiere nuove iniziative per l'estate. "A Cremona sono di casa, qui ho molti amici", ha raccontato la social star, elogiando l'organizzazione dell'Hub. Ad attenderla, fuori dal centro fieristico, cinque fans (che Cristina Fogazzi chiama amichevolmente 'fagiane'), che non hanno voluto perdere l'occasione di un selfie con la loro beniamima.

RIPRESE: FOTOLIVE/JONATHAN TOTO