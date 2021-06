Il prefetto: «2 Giugno, una Festa per rinascere»

CREMONA - Il 2 Giugno del 2021 «è di una importanza superiore agli altri anni. L’anno scorso è stato un 2 Giugno di bassissimo profilo, solo commemorativo, di una tristezza infinita. Quest’anno, è il 2 Giugno del decollo. Siamo sulla pista di decollo, stiamo acquistando velocità per spiccare il volo. In una giornata come quella di oggi, bella, solare, ci sono tutti i buoni auspici per dare il meglio e la nostra comunità è in grado di farlo e di farlo anche molto bene». Nel cortile Federico II, il prefetto, Vito Danilo Gagliardi, festeggia i 75 anni della nascita della Repubblica alla presenza delle autorità civili e militari. È la festa nazionale della ripartenza.