«Campagne e Cascine»: tappa anche nel Piadenese e nel Casalasco

PIADENA DRIZZONA - Ha fatto tappa anche nel Piadenese e nel Casalasco “Campagne e Cascine - 19esima coppa 3T”, il campionato italiano di regolarità riservato alle auto storiche, a cura della Scuderia 3T Cremona.

La partenza degli 80 iscritti, con auto costruite tra il 1930 e il 1990, è avvenuta alle 8.30 dal piazzale del Cascinale in via Mantova, dove si sono tenute le verifiche tecnico-sportive.

Alle 11.31, proveniente da Drizzona, è arrivata la prima vettura lungo l’argine del fiume Oglio a Castelfranco per le quattro prove cronometrate. Da lì, con ritmo piuttosto serrato, le vetture si sono spostate in centro a Piadena, con le verifiche tra via Cavallotti e via Libertà. Poi le auto hanno proseguito per Recorfano di Voltido, con una prova nella Cascina Cadoria, San Giovanni in Croce, Gussola, Torricella del Pizzo per fare quindi rientro a Cremona per il pranzo.