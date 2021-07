A San Giovanni in Croce tifosi scatenati

SAN GIOVANNI IN CROCE - Una vera bolgia si è scatenata in piazza Dante a San Giovanni in Croce, ritrovo di decine e decine di tifosi durante tutta la durata degli Europei. Pochi secondi dopo la parata decisiva di Donnarumma è iniziata la festa con fumogeni, cori per l'Italia e i fuochi d'artificio fatti partire dal tetto del bar Sport.